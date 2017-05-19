СМИ: Украина введет пошлины на российский шоколад
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Украина решила ввести антидемпинговую пошлину на шоколад, произведенный в России. Соответствующее решение вступит в силу в ближайшее время. Пошлина будет введена сроком на пять лет, а ее размер составит 31,33%.
Межведомственная комиссия по международной торговле Украины решила ввести антидемпинговую пошлину на шоколад, произведенный в России. Об этом сообщает издание "Европейская правда".
Соответствующее решение вступит в силу в ближайшее время после опубликования в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Правительственный курьер". Пошлина будет введена сроком на пять лет, а ее размер составит 31,33%.