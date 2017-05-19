Ассанж пообещал новые публикации от WikiLeaks

Теги: В мире великобритания wikileaks эквадор ассанж

WikiLeaks продолжит выкладывать новые публикации, заявил основатель сайта Джулиан Ассанж. По его словам, прекращение расследования по его делу - это победа для правовой системы ООН. Также он назвал неприемлемой угрозу его ареста британскими властями.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал, что сайт продолжит свою деятельность и будет выкладывать новые публикации и дальше.

В частности, он напомнил о новой порции документов, которые были разглашены ранее 19 мая. "Мы не будем мириться с угрозами в мой адрес, в адрес моего персонала, и WikiLeaks, как издателя", - приводит слова Ассанжа "Интерфакс".

Также он заявил, что прекращение расследования по его делу - это победа для правовой системы ООН, информирует ТАСС. Кроме того, основатель WikiLeaks назвал неприемлемой угрозу его ареста британскими властями.

Ранее в пятницу прокуратура Швеции сняла с Ассанжа обвинения в изнасиловании двух женщин в 2010 году. В свою очередь полиция Великобритании заявила, что если он покинет свое политическое убежище (посольство Эквадора в Лондоне), то его все равно арестуют.

Читайте также:

Адвокат: Ассанж не просил политическое убежище во Франции

Полиция предупредила Ассанжа об аресте, если он покинет посольство Эквадора

Прокуратура Швеции прекратила следствие против Ассанжа