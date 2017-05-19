МЧС опровергло информацию об атаках WannaCry на ведомство

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В МЧС России заявили, что вирус WannaCry не атаковал серверы и компьютерные системы ведомства. В настоящее время они работают в штатном режиме. Ранее в пятницу некоторые СМИ сообщили о вирусных атаках на некоторые региональные центры МЧС.

В МЧС России опровергли информацию об атаке вируса WannaCry на серверы ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Никакой вирусной атаки не было, все серверы и компьютерные системы как работали, так и работают в штатном режиме", - говорится в сообщении. При этом в пресс-службе отметили, что 12 мая были зафиксированы несколько попыток вирусных атак, однако все они были успешно отражены.

Ранее в пятницу некоторые СМИ сообщили о том, что вирус WannaCry атаковал серверы МЧС России. По их данным, это коснулось некоторых региональных центров ведомства.

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