В Пентагоне рассказали, как избежать нового удара США по Сирии

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В результате удара военно-воздушных сил США по правительственным войскам в районе сирийского Ат-Танфа погибли военные армии Дамаска. Об этом сообщили в пятницу СМИ арабской республики. В правительстве страны атаку назвали актом агрессии. А в Вашингтоне в очередной раз заявили, что Штаты никогда не будут сотрудничать с действующим правительством Сирии в борьбе с террористами.

Сирийская армия сейчас ведет наступление на позиции боевиков запрещенного "Исламского государства" в провинции Хомс. Используют танки, артиллерию и авиацию, передает "ТВ Центр".

Автотрасса Ат-Танф - сейчас южный фронт. Отдельные участки здесь контролируют различные группировки. Накануне недалеко от границы с Иорданией по дороге двигалась колонна просирийских сил. Бойцы подразделений действовали в пределах так называемой зоны деэскалации. Но в штабе западной коалиции во главе с США увидели угрозу для подконтрольных им формирований. И нанесли авиаудар. Восемь человек погибли, уничтожены два танка и зенитная установка.

Позже представители коалиции заявили, что проинформировали Россию о продвижении группировки по шоссе Ат-Танф. Удар якобы был нанесен после того, как Москва не смогла уговорить проправительственные силы остановиться. Почему они должны были это делать, не сообщается. В МИД заявили, что никаких предупреждений не было.

"Что бы ни было причиной для нанесения такого удара. Он является нелегитимным, он является противозаконным и очередным грубым нарушением суверенитета Сирийской Арабской Республики. Все это уводит нас в сторону от сирийского урегулирования и от главной задачи в рамках этого урегулирования - недопущения захвата Сирии и других частей Ближнего Востока террористами", - заявил Лавров.

По данным газеты Financial Times, причиной могла стать жажда наживы. Атака произошла недалеко от места подготовки американского спецназа, который должен помочь при штурме города Аль-Букамал. В этом районе обширные нефтяные ресурсы. Сейчас их контролируют боевики ИГ (организация запрещена в России). В Пентагоне открыто заявили, что защищали свои войска.

"То есть США буквально признают, что наносят удары по проправительственным силам суверенного государства, защищая свои собственные военные подразделения, которые находятся там нелегально, без мандата Совбеза ООН или приглашения властей страны. По сути, являясь оккупационными силами. И стороной конфликта", - заявил сенатор Константин Косачев.

Уже не в первый раз объектом удара становятся не позиции боевиков, а подразделения правительственной армии или мирные районы. В конце прошлой недели самолеты коалиции совершили налет на город Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор и одно поселение в провинции Ракка. Жертвами стали более 60 человек, в том числе женщины и дети. В апреле коалиция разбомбила сирийскую авиабазу. В марте был нанесен удар по деревне Аль-Джина. Бомба попала в мечеть, где шла молитва - погибли 46 человек.

Подобные действия США не только мешают борьбе с терроризмом, но и осложняют процесс урегулирования внутригражданского конфликта. Очередной удар был нанесен на фоне переговоров между правительством Сирии и оппозицией в Женеве. Стороны пытаются начать обсуждение будущей конституции Сирии, но раз за разом возвращаются к вопросу деэскалации конфликта.

"Мы хотим сосредоточиться на борьбе с терроризмом, представленным вооруженными группами, а также государствами и правительствами. Это включает в себя американскую, французскую и британскую агрессию против нашей страны, будь то удары по гражданским или военным целям. Это происходит не случайно, цель – усилить давление на нас и помочь экстремистам", - рассказал представитель делегации правительства Сирии на переговорах в Женеве Башар аль-Джаафари.

Чувствуя защиту со стороны западных покровителей, боевики так называемой оппозиции продолжают нарушать режим перемирия. В городе Дераа на юге Сирии в результате обстрела жилого квартала и городского парка погибли пятеро детей. Ранее на севере провинции Хама исламисты убили по меньшей мере 15 мирных жителей и 27 бойцов сирийской армии. Обе трагедии произошли в районах, которые в соответствии с договоренностями в Астане были объявлены зонами деэскалации.

Никита Васильев, Юлия Степина, "ТВ Центр".