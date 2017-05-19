Первая волна переселения по программе реновации начнется через 2-3 года

Теги: Москва собянин благоустройство хрущевки

Первая крупная волна переселения по программе реновации в Москве начнётся в течение двух-трех лет. Об этом рассказал Сергей Собянин в интервью МИА "Россия сегодня". Мэр отметил, что в каждом районе уже готовы стартовые площадки под первые переселения. А пока горожане свою позицию по программе выражают на портале "Активный гражданин" и в многофункциональных центрах "Мои документы".

Голосование по включению в программу реновации абсолютно прозрачное. Каждый день публикуется информация, сколько человек пришли в МФЦ или выразили своё мнение на сайте "Активный гражданин". К этому моменту свои голоса отдали больше 80 тысяч москвичей и, по самым свежим данным, большинство из них за то, чтобы получить новые квартиры взамен старых, передает "ТВ Центр".

Впереди выходные, и это шанс для тех, кто рано приходит на работу и поздно заканчивает, отдать свой голос. Если это, конечно, хочется сделать лично. Центры госуслуг работают и в субботу, и в воскресенье, с 8 до 20.

"Это проходит прямо за несколько минут, потому что человек приходит, изъявляет желание проголосовать, заполняет заявление, какое он может сам и заполнить. Мы показываем образцы, какие можно выбрать", - рассказала руководитель МФЦ района Гольяново Елена Кузьмина.

На этой неделе власти приняли много важных решений. Во-первых, Мосгордума утвердила специальный закон о "защите жилых и имущественных прав" жителей пятиэтажек. Таким образом, москвичи получили 12 дополнительных гарантий. В документе закрепили и тот пункт, что переселять людей будут не дальше границ района, и то, что при желании они смогут получить не новую квартиру, а денежную компенсацию. В пятницу, к слову, власти сделали ещё одно важное заявление: москвичи смогут выбрать себе новое жильё из нескольких вариантов.

В законе о дополнительных гарантиях также говорится про архитектурные особенности новых домов. Первые этажи будут исключительно нежилые. Там расположат магазины, химчистки и детские центры. Возведут многоэтажки из качественных материалов. Во всех квартирах уже будет ремонт. А в пятницу Сергей Собянин в интервью генеральному директору информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву рассказал, когда переселят первые дома.

"Реальные крупные объёмы для первой волны переселения, возможно, я считаю, двух-трёх лет. Не ранее. Нам нужно запроектировать. Освободить площадку под строительство. Подвести инженерные сети", - отметил Собянин.

В каждом районе уже примерно наметили стартовые площадки под строительство. Переселять людей будут волнами. Сначала возведут новый дом, в который переедут жильцы из соседней пятиэтажки, потом снесут её, и построят на этом месте ещё один дом. Таким образом, своего пика программа достигнет примерно через 10 лет. На вопрос Дмитрия Киселёва о том, войдут ли программу пятиэтажные общежития, мэр ответил, что такая возможность есть.

"Многие общежития можно считать бывшими общежитиями, потому что там оформлены договора социального найма, по сути дела, это жильё. И вот такие дома мы готовы включить в программу реновации. Предлагаем гражданам собраться на собраниях, проголосовать о включении", - рассказал Собянин.

При этом жильцы получат уже отдельные квартиры. В ходе интервью мэр также обратился к так называемым "молчунам". Москвичам, которые предпочитают в голосованиях участия не принимать. Ведь голоса тех, кто не выразил своего мнения, засчитают как положительные.

"Мы просим, придите в МФЦ или через "Активный гражданин", проголосуйте, выскажите своё мнение "за" или "против". Выскажите. Это будут ваше мнение, которое будет соответствующим образом учтено обязательно. Но представьте себе ситуацию, когда от дома пришло 20-30 процентов жителей. Остальные сказали - пусть там сами разбираются. Как нам принимать решение? Я считаю, что мы должны приоритет выстраивать по переселению для тех домов, которые проявили максимальную активность. Значит, их подпирает, значит они хотят действительно, значит они понимают, что это важно. И я считаю, что в этой ситуации не надо отсиживаться", - заявил Собянин.

Ну и ещё один важный ответ получили жители пятиэтажек на этой неделе: даже после окончания голосования можно будет изменить решение. Это правило будет действовать до того момента, когда с жильцами хотя бы одной квартиры заключат договор.

Евгения Карих, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".