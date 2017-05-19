Ассанж отрицает работу WikiLeaks в интересах России

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Прокуратура Швеции закрывает уголовное дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его обвиняли в изнасиловании. Но теперь прокурор объявил о невозможности продолжать расследование. Ордер на арест Ассанжа также будет отменён, процедура экстрадиции приостановлена. Сам знаменитый разоблачитель по-прежнему остаётся на территории посольства Эквадора в Лондоне, где скрывался последние годы.

Вот уже 6 часов подряд на знаменитый балкон на улице Ханс Кресент в центре Лондона направлены телекамеры, около дома дежурят десятки сторонников Джулиана Ассанжа. Все в ожидании обращения де-юре свободного человека. Люди стали стекаться сюда после сообщения – прокуратура Швеции прекратила следствие по делу самого знаменитого разоблачителя современности. Он уже разместил в Twitter фото с веселым выражением лица. Без подписи – за Ассанжа пока говорит только его адвокат.

"Они испортили впустую пять-шесть лет его жизни, и он очень недоволен шведским правосудием. Но сегодня он счастлив. Это день победы для него, конечно", - сказал Пер Самуэльссон.

В 2010 году Джулиана Ассанжа обвинили в изнасиловании двух гражданок Швеции. В этот момент основатель WikiLeaks находился в Великобритании. Экстрагировать Ассанжа в Стокгольм британским властям не удалось. Летом 2012 года уроженцу Австралии предоставило политическое убежище посольство Эквадора. Пять лет он вел жизнь затворника – в четырех стенах боксировал, смотрел сериалы, много работал, давал интервью. Все обвинения в свой адрес он отвергал и называл политически мотивированными. Наконец, в пятницу шведская прокуратура вынуждена была признать очевидное.

"Принимая во внимание тот факт, что все возможности для продолжения расследования были исчерпаны, то получается, что точка отсчёта, которую Верховный суд дал в 2015 году по заочному делопроизводству, не соответствует решению о заключении Джулиана Ассанжа под стражу заочно. А также отменяет европейский ордер на его арест", - заявила прокурор Швеции Марианн Ню.

45-летний Ассанж по-прежнему имеет множество грозных врагов – прежде всего, в США, где ему грозит 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию тысяч секретных документов Госдепартамента. Все началось с того, что WikiLeaks – организация, не раскрывающая своих информаторов – обнародовала служебные документы американских военных и дипломатов. Бумаги касались операций США в Афганистане и Ираке и свидетельствовали об убийствах мирных граждан.

"Есть вещи, которые мы называем косвенным убийством. Это можно объяснять беспечностью или некомпетентностью, которая становится причиной чьей-то смерти. Но в этом случае - это прямое убийство", - отметил Ассанж.

Среди других громких утечек – секретный доклад Белого дома, датированный 2008-м годом. В нем говорилось о возможном расширении НАТО на восток, принятии в альянс Украины и Грузии, а также о возможных рисках такой политики. Кроме того, WikiLeaks документально подтвердил тотальную прослушку, которую ведут американские спецслужбы. Так, разведка США знала обо всем, что говорили по телефону Жак Ширак, Николя Саркози и Франсуа Олланд. Ассанжа обвиняли в работе на Москву после того, как тот поставил под сомнение причастность российских хакеров к взлому почты Хиллари Клинтон. На этой неделе его слова подтвердились: утечку организовал сотрудник комитета Демократической партии Сет Рич.

Ассанж: Поговорим о рисках. 27-летнего парня, сотрудника Демократической партии, убивают по неизвестной причине прямо посреди улицы в Вашингтоне.

Ведущий: Это же было ограбление....

Ассанж: Нет, этому нет подтверждений.

Ведущий: Что вы подразумеваете?

Ассанж: Я подразумеваю, что наши источники очень рискуют.

Рискует, выйдя не на балкон, а на улицу, как свободный человек, сегодня и сам Джулиан Ассанж. Полиция Лондона обещала немедленно его арестовать по решению Вестминстерского суда, вынесенному еще 2012 году.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".