В Ставрополье возбуждено дело после отравления ребенка соком

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В Ставропольском крае следователи возбудили уголовное дело по факту отравления соком ребенка. В Будённовске мужчина в обычном магазине купил внучке фруктовый напиток. В результате девочка с ожогом ротовой полости оказалась в реанимации. Попробовали сок дедушка и сотрудник магазина, они также получили ожоги, но госпитализация им не понадобилась. Содержимое упаковки сейчас проверяют эксперты.

Виктор Аванесян всегда забирает свою пятилетнюю внучку из детского сада. Как правило, еще гуляют. Подходя к дому, Каролина попросила пить. Зашли в магазин. Купили сок в маленькой пластиковой бутылке. "Я открыл ей эту бутылочку. Она только пригубила и сразу заплакала, закричала. Я сразу посмотрел. У неё моментально распухли губы, покраснел язык, слюни потекли", - рассказывает "ТВ Центру" Виктор Аванесян.

Дедушка понять ничего не мог. Сок был не просроченный. Пах как обычно. Только вкус обжигающий. Мужчина его тоже попробовал. "Я сталкивался с уксусной кислотой, с эссенциями всякими. У них есть какой-то специфический запах, острый, едкий. Это было без запаха. Если вы даже обратите внимание, часть сока протекла мне на подбородок, и образовался ожог", - говорит Виктор Аванесян.

Работник магазина, куда мужчина обратился за разъяснениями, попробовав сок, тоже обжегся. Девочке промыли рот водой и отвезли в больницу, где ребенка сразу же поместили в реанимацию.

Диагноз - химический ожог. Вопрос только в том, каким именно веществом вызван. Сок довольно известной фирмы. Хозяин магазина купил небольшую партию из шести бутылок у своего постоянного поставщика. Показывает все сертификаты соответствия.

"Проверка проводится как в отношении собственника магазина, так и поставщика, осуществляющего поставку данного сока в данный магазин", - сообщила старший помощник Будённовского межрайпрокурора Елена Болгова.

По словам дедушки девочки, бутылку с остатками сока они оставили в магазине. Позже её изъяли приехавшие сотрудники полиции. Данных об экспертизе - какое вещество стало причиной химического ожога - пока нет.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".