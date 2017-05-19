Россия и США создали канал связи по Сирии на уровне генералов

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США и Россия создали еще один военный канал связи с целью предотвращения инцидентов в Сирии - на уровне генералов. По словам председателя Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерала Джозефа Данфорда, он уже разговаривал с главой Генштаба России Валерием Герасимовым 18 мая.

Россия и США открыли новый военный канал связи для предотвращения инцидентов в Сирии – на уровне генералов. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на пресс-конференции, передает ТАСС.

По его словам, 18 мая он уже разговаривал с главой Генштаба России Валерием Герасимовым и обсудил с ним ситуацию в Сирии. Данфорд добавил, что уполномоченный американский генерал по новому каналу регулярно "поддерживает связь со своим партнером в Москве".

Также Данфорд подчеркнул, что США больше не будут наносить удары в Сирии при отсутствии угрозы американским силам.

По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, Вашингтон продолжает поддерживать диалог с Москвой по предотвращению инцидентов в Сирии.

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