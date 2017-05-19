21:23, 19 мая 2017

Все о реновации: куда переедут жители пятиэтажек

Теги:  Москва  собянин  хрущевки

Сергей Собянин сообщил, что москвичи из сносимых пятиэтажек переедут не в какие-то небоскребы, а в дома высотой от 6 до 14 этажей.

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