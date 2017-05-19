Все о реновации: куда переедут жители пятиэтажек

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19:45 Москва
12 пунктов реновации: права москвичей защитит городской закон
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22:12 Сирийский конфликт
В Пентагоне рассказали, как избежать нового удара США по Сирии
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21:18 Экономика
Медведев представил Путину план действий правительства до 2025 года
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22:23 В мире
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