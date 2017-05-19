21:22, 19 мая 2017

Важный период для москвичей: как самому выбрать новое жилье

Теги:  Москва  собянин  хрущевки

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жильцов домов, которые попали в список реновации, активнее голосовать, ведь власти будут учитывать мнение каждого москвича.

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