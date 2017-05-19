Медведев представил Путину план действий правительства до 2025 года

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Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину план действий правительства до 2025 года. Во время встречи президент отметил, что страна должна иметь четкий план развития экономики и социальной сферы. По словам главы государства, этой программой также занимаются экспертные группы.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил президенту нашей страны Владимиру Путину план действий правительства до 2025 года. Об этом сообщает "Интерфакс". Во время встречи с премьер-министром Путин отметил, что страна должна иметь четкий план развития экономики и социальной сферы.

"Я просил правительство подготовить план развития экономики, определения перспективных направлений развития, средств на достижение этих целей на период 2017-2025 годы. Вне зависимости ни от каких персоналий, вне зависимости даже от внутриполитического графика страна должна иметь ясный и понятный план развития экономики и социальной сферы", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что этой программой также занимаются экспертные группы, но работа правительства должна быть в основе всех сделанных предложений. Кроме того, Путин предложил Медведеву обсудить идеи кабинета министров и разработки экспертов, после чего принять окончательный вариант плана.