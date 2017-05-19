Путин обсудил с Совбезом удар ВВС США по автоколонне в Сирии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обсудил с членами Совбеза страны ситуацию в Сирии. Акцент в ходе совещания был сделан на авиаударе ВВС США по автоколонне проправительственных сил. Эти действия в ходе встречи назвали нелегитимными.

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с Совбезом страны. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Участники обсудили сирийскую тему с акцентом на состоявшемся накануне очередном ударе американцев по сирийской территории. Отмечалось, что подобные действия являются нелегитимными и существенно осложняют процесс запуска зон деэскалации и внутрисирийского урегулирования в целом", - приводит слова Пескова ТАСС.

На этом совещании присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, а также спецпредставитель президента Сергей Иванов.

Ранее удар ВВС США по автоколонне в Сирии прокомментировал глава Пентагона Джеймс Мэттис. По его словам, обстрелянные авиацией силы управлялись Ираном. При этом глава американского военного ведомства утверждал, что эти силы находились "внутри установленной зоны деконфликтации". Насколько известно Вашингтону, эти силы вошли в данный район "вопреки советам россиян". По его словам, удар был нанесен по соображениям самообороны.

Удар по автоколонне был нанесен 18 мая. В коалиции это решение объяснили угрозой партнерским силам США со стороны ополчения. В официальном заявлении говорилось, что "эти меры были приняты после того, как стало очевидно, что попытки России отговорить сирийские проправительственные силы от движения на юг в направлении на Ат-Танф были неудачными".

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