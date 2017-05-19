В Сочи из-за взрыва газа обрушился одноэтажный дом с жителями

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В Сочи одноэтажный жилой дом обрушился в результате взрыва газа. Под завалами могут находиться люди. По данным СМИ, есть один погибший.

Взрыв газа произошел в одноэтажном жилом доме в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

Собеседник агентства подчеркнул, что инцидент произошел по адресу улица Грибоедова, дом №30. Спасательные службы уже нашли под завалами двух человек.

Между тем, сайт Sochinews сообщает, что по предварительным данным в результате взрыва погиб один человек.

На месте происшествия работает оперативная группа спасателей в составе десяти человек и двух единиц техники.