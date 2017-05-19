Пассажирский поезд сошел с рельсов в Германии
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На востоке Германии сошел с рельсов пассажирский поезд. Инцидент произошел в 19:29 по местному времени у населенного пункта Штадтрода в Тюрингии. В результате случившегося пострадали несколько человек.
Несколько человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда на востоке Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя концерна Deutsche Bahn.
"Инцидент произошел в 19:29 по местному времени у населенного пункта Штадтрода в Тюрингии. Причиной аварии стал сель, в результате которого железнодорожные пути оказались частично заблокированы", - говорится в сообщении.
По информации перевозчика, поезд следовал из саксонского Глаухау в город Геттинген. Другие подробности происшествия в настоящее время уточняются.