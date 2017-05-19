23:00, 19 мая 2017

В Багдаде произошли два взрыва

Теги:  Теракт  взрыв  ирак  жертвы

Два взрыва произошли в Багдаде. В результате терактов есть жертвы и пострадавшие. Атаки пришлись на населенный преимущественно шиитами квартал Абу-Дашир на юге столицы Ирака.

На юге Багдада прогремели два взрыва. Об этом сообщает ТАСС.

Теракты произошли в квартале, населенном преимущественно шиитами. Заминированный автомобиль подорвали возле полицейского участка. Затем еще одну машину взорвали близ пункта досмотра сил безопасности. В результате один человек погиб, пятеро получили ранения.

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