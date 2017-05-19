В Багдаде произошли два взрыва
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Два взрыва произошли в Багдаде. В результате терактов есть жертвы и пострадавшие. Атаки пришлись на населенный преимущественно шиитами квартал Абу-Дашир на юге столицы Ирака.
На юге Багдада прогремели два взрыва. Об этом сообщает ТАСС.
Теракты произошли в квартале, населенном преимущественно шиитами. Заминированный автомобиль подорвали возле полицейского участка. Затем еще одну машину взорвали близ пункта досмотра сил безопасности. В результате один человек погиб, пятеро получили ранения.