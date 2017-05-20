Рейтинг Трампа опустился до рекордно низкого уровня со дня инаугурации

Теги: В мире сша трамп

​Рейтинг президента США Дональда Трампа упал до самой низкой отметки с момента его инаугурации. Согласно итогам социологического исследования центра Ipsos, деятельность хозяина Белого дома не одобряют 56% респонеднтов.

Уровень поддержки населением президента США Дональда Трампа опустился до самой низкой отметки с момента его инаугурации, которая прошла в Вашингтоне 20 января. Об этом говорят данные опроса общественного мнения, который проводило агентство Reuters совместно с исследовательским центром Ipsos.

Итоги исследования показали, что 56% респондентов не одобряют действия главы государства, передает ТАСС. 38% опрошенных доверяют главе Белого дома, а 6% еще не определились в данном вопросе.

Ранее самый низкий уровень поддержки Трампа по итогам опроса сотрудниками Ipsos был зафиксирован в апреле. Тогда 53,9% респондентов не одобряли действия президента США, 39,7% их поддерживали, а 6,4% не могли ответить на заданный вопрос однозначно.

По мнению авторов опроса, рейтинг Трампа падает в связи с его решением отправить директора ФБР Джеймса Коми в отставку 9 мая. Он занимал пост главы американской спецслужбы менее четырех лет.

В последнем опросе, проводившимся 14-18 мая, принял участие 1971 человек. Погрешность составила 3 процентных пункта.

Читайте также:

Трамп встретился с кандидатами на пост главы ФБР

Трамп рассказал Лаврову о планах террористов взорвать самолет

Трамп о "сливе" информации Лаврову по ИГ: имею право