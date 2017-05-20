Не менее 140 человек погибли при атаке на авиабазу в Ливии

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В результате атаки на авиабазу в Брак аль-Шати в Ливии погибли не менее 140 человек. В основном это представители оборонявшей аэродром ливийской национальной армии. Атаку совершили отряды так называемой третьей силы, которые формально подчиняются Минобороны в правительстве национального согласия Фаиза Сараджа. При этом глава кабинета министров отказался подтвердить приказ об атаке.

Около 140 человек погибли при попытке правительственного ополчения Ливии отбить авиабазу в Брак аль-Шати. Ее с декабря 2016 года удерживали бойцы ливийской национальной армии (ЛНА), которые не признают правительство в Триполи, передает "Интерфакс".

Согласно заявлению представителя ополчения, 18 мая им удалось освободить базу и уничтожить все силы врага, которые находились там. В свою очередь, мэр города сообщил, что некоторые самолеты подожгли.

Между тем, министр обороны правительства, признанного ООН и командир ополчения приостановили операции для расследования. А глава кабинета министров отказался подтвердить приказ об атаке.

Большинство погибших принадлежали к ЛНА. По словам посланника ООН в Ливии Мартина Коблера, на базе произошли казни.

Кроме того, эта атака нарушила перемирие между враждующими сторонами, которое было заключено в начале мая при посредничестве ООН.

Нападение на аэродром под Бираком, находящимся в 500 километрах от Триполи, произошло 18 мая. Его совершили отряды так называемой третьей силы, информирует ТАСС. Они формально подчиняются Минобороны в правительстве национального согласия Фаиза Сараджа. Нападавших, по некоторым данным, поддерживали "Бригады обороны Бенгази", которые связаны с запрещенной в России "Аль-Каидой". Атаку удалось отбить. Среди погибших – не только военнослужащие, но и мирные жители.