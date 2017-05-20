В Мексике толпа едва не растерзала убившего жителя Канкуна россиянина

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В мексиканском Канкуне местные жители напали на россиянина Алексея Макеева, проживавшего в этом же городе. Ранее гражданин России неоднократно записывал и выкладывал на свой канал в YouTube ролики с оскорблениями в адрес жителей. Толпа, решившая разобраться с хулиганом, подошла к его дому, однако тот вышел на улицу и ударил ножом молодого человека. За это гражданин России был избит. Позднее пострадавший мексиканец скончался в больнице.

Жители мексиканского Канкуна избили россиянина Алексея Макеева 19 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Мексике Дмитрия Болбота.

По его словам, сейчас жизни российского гражданина ничего не угрожает.

Местные жители оказались недовольны тем, что россиянин с осени 2016 года выкладывал в Сети видеоролики с оскорблениями в адрес окружающих, в том числе, женщин и детей. В итоге толпа выяснила адрес проживания возмутителя спокойствия и пришла к его дому. Макеев при этом выкрикивал оскорбления в адрес пришедших, стоя на крыше дома.

После этого, как сообщает "Интерфакс", он взял нож, вышел на улицу и ранил молодого человека. Позднее тот скончался в больнице. За это на россиянина и было совершено нападение. Прибывшие на место происшествия полицейские успели спасти хулигана.

Между тем, согласно информации из открытых источников, в России Макеев состоял на учете у психиатра. Несколько лет назад он нападал на детей и пожилых женщин и снимал это на видео.