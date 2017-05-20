На Россию обрушился мощный циклон

Теги: якутия Стихия башкирия

Сразу на несколько российских регионов обрушился мощный циклон. В Башкирии объявлено штормовое предупреждение. Сильные дожди и мощный ветер в Волгограде, Саратове и Пермском крае. В Липецке - гроза и град. В Тюменской области спасатели устраняют последствия паводка. А на Сахалине природные пожары приближаются к домам.

Пугающая природная подсветка. Ночь. На Сахалине горят сопки. Сильный ветер быстро разносит пламя и создает дополнительные проблемы пожарным. В европейской части России тоже вода – замерзшая. В Липецке выпал град. И сплошной стеной идет дождь в Волгограде и Саратове, передает "ТВ Центр".

К концу недели опять как будто не май месяц. Эта весна запомнится нестабильной погодой не только россиянам. В Киргизии в городе Ош пожарным пришлось переносить детей на руках, иначе по улице им было не пройти.

В сибирских регионах вода наступает. В Омске сейчас готовятся к паводку. А Новосибирск принимает на себя уже вторую волну. Еще одну ждут в Тюменской области, где разлилась река Ишим. Она чуть не унесла жизнь школьника. Спасатели успели прийти на помощь.

"17-летний подросток на спор залез в разлившуюся реку. И стал тонуть. Мы данного товарища успешно извлекли и доставили на сушу из воды", - рассказал военнослужащий центра "Лидер" Александр Агафонов.

В Якутии в зону возможного подтопления попадает около сотни населенных пунктов. Там живут примерно 40 тысяч человек. Ледоход на данный момент под контролем.

"В настоящее время ледоход у нас продвигается по территории Верхнеколымского района, что в 25 километрах ниже населенного пункта Зарянка. Уровни также ниже критических отметок. Но при затороопасном явлении существует выход воды на пойму и также подтопление взлетно-посадочной полосы", - отметил врио начальника ГУ МЧС России по Республике Саха, Якутия Павел Гарин.

Так уже было в Зарянке два года назад. И, по всей видимости, произойдет и сейчас. Это прогноз гидрологов - повышенный уровень воды в реке Колыма сохранится до осени.

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".