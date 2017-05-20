Роухани лидирует на выборах президента в Иране
Действующий президент Ирана Хасан Роухани лидирует на выборах в своей стране. После обработки почти 40 миллионов бюллетеней, стало известно, что за него голоса отдали более половины избирателей.
В Иране на выборах уверенно лидирует действующий президент страны - Хасан Роухани, информирует "ТВ Центр".
По предварительным данным, после обработки почти 40 миллионов бюллетеней, более половины избирателей отдали свои голоса за Роухани. Следом за ним с большим отставанием идет консерватор Ибрагим Раиси и остальные кандидаты.
Окончательные результаты выборов станут известны в течение субботы. В Иране президента избирают на четыре года и не более двух раз подряд. Для победы кандидату необходимо преодолеть порог в 50%, иначе будет назначен второй тур голосования.
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