Роухани лидирует на выборах президента в Иране

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Действующий президент Ирана Хасан Роухани лидирует на выборах в своей стране. После обработки почти 40 миллионов бюллетеней, стало известно, что за него голоса отдали более половины избирателей.

В Иране на выборах уверенно лидирует действующий президент страны - Хасан Роухани, информирует "ТВ Центр".

По предварительным данным, после обработки почти 40 миллионов бюллетеней, более половины избирателей отдали свои голоса за Роухани. Следом за ним с большим отставанием идет консерватор Ибрагим Раиси и остальные кандидаты.

Окончательные результаты выборов станут известны в течение субботы. В Иране президента избирают на четыре года и не более двух раз подряд. Для победы кандидату необходимо преодолеть порог в 50%, иначе будет назначен второй тур голосования.

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