В Европарламенте раскритиковали Киев за невыполнение минских соглашений

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​В Евросоюзе обеспокоены тем, что власти Украины не выполняют минские соглашения. Кроме того, депутат Европарламента Жан-Люк Шаффхаузер раскритиковал высказывания президента Украины Петра Порошенко о запрете членам ЕП посещать Донбасс и Крым.

Украинские силовики более 60 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Под обстрел попали территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, со стороны ВСУ было выпущено около двухсот снарядов, передает "ТВ Центр".

Тем временем, в Евросоюзе обеспокоены тем, что Киев не выполняет минские соглашения. Один из депутатов Европарламента Жан-Люк Шаффхаузер также осудил высказывания президента Украины Петра Порошенко о запрете членам Европарламента посещать Донбасс и Крым. На днях президент Украины потребовал, чтобы европейские политики не ездили в ДНР, ЛНР и на Крымский полуостров без уведомления Киева.

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