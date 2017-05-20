Три человека погибли из-за пожара на пароме у берегов Индонезии

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Три человека стали жертвами пожара на борту пассажирского парома у берегов Индонезии. Около 80 человек числятся пропавшими без вести. Всего на судне находились 178 пассажиров.

Масштабная поисково-спасательная операция развёрнута у берегов Индонезии, где во время круиза загорелся пассажирский паром, передает "ТВ Центр".

Более половины из 178 пассажиров, находившихся на борту - спасены. К этому часу известно о гибели трёх человек. Около 80 числятся пропавшими без вести. Судно направлялось к острову Борнео, когда на палубе начался пожар. Члены экипажа попытались своими силами потушить возгорание. Но справиться с огнём им так и не удалось. Тогда капитан приказал всем надеть спасательные жилеты и покинуть паром.