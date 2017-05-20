Пассажир попытался прорваться к пилотам летевшего на Гавайи самолета

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Необычный инцидент произошел на борту пассажирского самолета, летевшего из Лос-Анджелеса в Гонолулу. Во время полета в кабину пилотов попытался прорваться 25-летний выходец из Турции. В итоге экипаж и другие пассажиры обездвижили злоумышленника. При этом в небо были подняты истребители.

Два истребителя ВВС США подняли в небо из-за подозрения о захвате гражданского лайнера, следовавшего из Лос-Анджелеса в Гонолулу, сообщает "ТВ Центр".

В кабину пилотов пытался прорваться мужчина. По словам очевидцев, он вёл себя крайне агрессивно. Чтобы обездвижить злоумышленника, экипажу даже потребовалась помощь пассажиров. Виновником происшествия оказался 25-летний выходец из Турции. Его уже задерживали за подобное поведение в аэропорту. Как сообщается, всего на борту самолета находились более 180 человек. Боевые истребители сопровождали лайнер в течение всего полета до Гонолулу, после приземления нарушителя правопорядка передали спецслужбам.

"Я спала, когда я проснулась от шума вокруг, то увидела в проходе мужчину, его голова была замотана платком. Началась какая-то суета. За ним побежали бортпроводники. У одного из них в руках был скотч, чтобы связать этого сумасшедшего", - рассказала одна из пассажирок.

"Естественно, самое главное для нас было - обеспечить безопасность пассажиров и экипажа. Мы посадили самолет. Никто не пострадал. Спецслужбы обыскали лайнер, взрывчатых веществ на борту найдено не было. Нападавший задержан", - отметил сотрудник ФБР Пол Делакоурт.