Трамп прибыл в Саудовскую Аравию

Теги: В мире сша клинтон трамп

Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Эр-Рияд. Этой поездкой он открывает своё дебютное зарубежное турне в качестве главы США. Американский лидер проведёт двусторонние переговоры с королём Саудовской Аравии. В центре внимания - борьба с терроризмом и обстановка на Ближнем Востоке.

На кадрах, появившихся в Сети, заснят момент репетиции перед дебатами Трампа и Клинтон в момент предвыборной гонки. Хиллари упражняется в том, чтобы в момент встречи уклониться от объятий оппонента. Его роль исполняет специально приглашенный актер, в какой-то момент решивший сымпровизировать, сообщает "ТВ Центр".

В этом, на первый взгляд, безобидном ролике - все брезгливое отношение проигравших оппонентов к Трампу. Бывший глава ФБР Джеймс Коми сразу после увольнения поспешил рассказать СМИ, что когда президент прилюдно обнял его на одном из публичных мероприятий, ему было отвратительно. Но от бывшего главы федерального бюро ждут конечно других подробностей. Просил ли его Трамп прекратить расследование в отношении своего советника Майкла Флинна - вот главный вопрос, который волнует сейчас демократов. Подконтрольные им СМИ уже начали очередную информационную бомбардировку Трампа.

"Юристы Белого дома начали изучать процедуры импичмента для того, чтобы подготовиться на случай, если президенту Трампу придется отбиваться от попыток убрать его с поста президента. При этом наши источники подчеркнули, что возможность импичмента в администрации пока считают маловероятной", - прозвучало в эфире CNN.

Потому что поддержка Трампа республиканцами пока еще высока. Хотя и тут, если верить опросам агентства Reuters, президент теряет позиции. Его рейтинг одобрения за прошедшую неделю упал до минимальных значений с момента инаугурации. При вступлении в должность Трампа поддерживали 46% американцев. По итогам опроса, опубликованного в эту пятницу, их число сократилось до 36%. Авторы исследования связывают такие цифры со снижением популярности Трампа среди однопартийцев и скандалами, что преследуют президента. Ту же тему вмешательства России в выборы США, несмотря на абсурдность, продолжают раскручивать. Для расследования этого дела Министерство юстиции даже назначило спецпрокурора Роберта Мюллера.

"У специального прокурора будут достаточно широкие полномочия, чтобы вести расследование вмешательства России в наши выборы честно, скрупулезно, с учетом всех фактов", - заявил член палаты представителей от республиканцев Даррелл Исса.

"Предстоящее расследование не вызывает доверия. Это не значит, что я не уважаю господина Мюллера, но в этом деле есть много того, что старательно пытаются скрыть. И я не думаю, что у специального прокурора получится с этим справиться. Очень важно, чтобы каждый комитет Конгресса проводил свое расследование", - подчеркнула член палаты представителей от демократов Шейла Джексон Ли.

Хотя американские СМИ, традиционно не приводя никаких доказательств, заявили о том, что администрация уже думает над тем, как бы отправить Мюллера в отставку, намекая на то, что президент этого расследования боится. Washington Post спешит сообщить, что по делу о возможных связях предвыборного штаба Трампа с Москвой проходит еще один высокопоставленный и пока еще действующий советник главы Белого дома.

Александр Панюшкин, Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

Читайте также:

Рейтинг Трампа опустился до рекордно низкого уровня со дня инаугурации

Лавров советской шуткой ответил на слухи о "секретах" Трампа

Трамп встретился с кандидатами на пост главы ФБР