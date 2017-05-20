Россия доставила в Сирию новую партию гумпомощи

Теги: помощь Сирийский конфликт россия

Новая партия гуманитарной помощи из России доставлена в Сирию. Продуктовые наборы розданы жителям одного из горных сёл провинции Латакия.

Вашингтон пообещал не наносить удары по правительственной армии Сирии, но при одном условии. Как заявили в Пентагоне, действия сил Дамаска не должны представлять угрозы для американских военных. В минувший четверг, в результате авиаудара со стороны западной коалиции во главе с США, погибли сирийские солдаты, передает "ТВ Центр".

Между тем, Россия доставила в Арабскую Республику новую партию гуманитарной помощи. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон раздали продуктовые наборы жителям одного из горных сёл провинции Латакия. Всего почти две тонны грузов. Это рис, сахар, мука и чай. Чтобы избежать очередей, в здании местной школы организовали выдачу талонов.