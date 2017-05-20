В Москве стартовал конкурс профмастерства среди инвалидов "Абилимпикс"

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В российской столице начался международный конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс". Московский чемпионат является этапом национального конкурса. Его победители будут представлять Россию на международных соревнованиях.

В Москве 20 мая начался международный конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями - "Абилимпикс", информирует "ТВ Центр".

Принять участие в нем могут как опытные специалисты, так и студенты и даже школьники. Основные задачи мероприятия - профориентация и трудоустройство людей с инвалидностью, а также социализация и повышение мотивации.

Соревнования проходят более чем по 60 профессиям. Запланированы различные мастер-классы и презентации. Московский чемпионат является этапом национального конкурса, победители которого будут представлять Россию на международных соревнованиях "Абилимпикс".