В Москве стартовал конкурс профмастерства среди инвалидов "Абилимпикс"
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В российской столице начался международный конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс". Московский чемпионат является этапом национального конкурса. Его победители будут представлять Россию на международных соревнованиях.
В Москве 20 мая начался международный конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями - "Абилимпикс", информирует "ТВ Центр".
Принять участие в нем могут как опытные специалисты, так и студенты и даже школьники. Основные задачи мероприятия - профориентация и трудоустройство людей с инвалидностью, а также социализация и повышение мотивации.
Соревнования проходят более чем по 60 профессиям. Запланированы различные мастер-классы и презентации. Московский чемпионат является этапом национального конкурса, победители которого будут представлять Россию на международных соревнованиях "Абилимпикс".