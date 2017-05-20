В посевной кампании в Приморье задействуют 4 тысячи единиц спецтехники

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​В Приморье в 2017 году в посевной кампании задействовано более четырех тысяч единиц спецтехники. В крае идет активная поддержка сельхозпроизводителей. На развитие предприятий направлено более трех миллиардов рублей из регионального и федерального бюджетов.

Тучи сгущаются над полями, а значит, агрономам нужно поторопиться. В планы посевной то и дело вносит коррективы дождь, сообщает "ТВ Центр".

Более 42 тысяч гектаров земли в Приморье уже засеяли пшеницей, ячменем и овсом. Эти культуры выносят низкие температуры. А вот царица полей - нет. Но, этой весной солнце прогрело почву на две недели раньше, чем в прошлом году.

Кукуруза - теплолюбивая культура. Поэтому перед началом посевной, агрономы проверяют температуру, если три дня подряд стрелка термометра не опускается ниже восьми градусов тепла, значит можно начинать полевые работы.

Люди работают в полях и днем и ночью. Следовать плотному графику позволяют новые технологии. Сеют под присмотром спутника. В каждой машине установлен GPS-модуль. Механизаторам уже не приходится вручную нарезать поля на ряды. А значит, и устают меньше.

"Вы забили карту, выбрали поле и вам остается только на кнопочку нажать, и он сам едет. Там у него погрешность совсем небольшая", - отметил механизатор Николай Тутуркин.

Следом за сеялкой, проходит техника с удобрением. Но, культуры не только питают, их еще защищают от сорняков. Почвенные гербициды уничтожают траву еще до того, как кукуруза даст всходы.

"Ежегодно мы делаем чередование культур, чтобы не сеять сою по сое, кукурузу по кукурузе, потому что когда одни и те же растения на одних и тех же полях, это распространение сорняков, вредителей, болезней", - заявил главный агроном Николай Федоренко.

На очереди рис. Но прогнозов на будущий урожай пока нет. Агрономы работают строго по технологии, чтобы получить хорошие всходы, но, говорят, основной успех посевной кампании зависит все же от погоды.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра" Приморский край.