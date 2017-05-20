Нападение толпы на россиянина в Мексике попало на видео

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Инцидент с нападением группы жителей мексиканского Канкуна на россиянина Алексея Макеева попал на видео. На ролике можно заметить, как толпа атакует дом гражданина России. Сам он пытается в этот момент выбраться на крышу своего жилища.

В интернете появилось видео нападения на гражданина России Алексея Макеева в мексиканском городе Канкун. Жители города пришли к его дому обсудить его оскорбительное поведение. Однако спор перерос в драку.

На видеозаписи с места происшествия видно, как вооруженные жители напали на дом Макеева. Сам россиянин показался в разбитом окне, после чего, он попытался убежать через второй этаж, а там выбраться на крышу.

О попытке группы жителей Канкуна линчевать россиянина Алексея Макеева стало известно ранее в субботу. Нападение произошло 19 мая. Горожане оказались недовольны тем, что россиянин с осени 2016 года выкладывал в Сети видеоролики с оскорблениями в их адрес, в том числе, женщин и детей.

Когда толпа пришла к дому интернет-хулигана, сам он начал выкрикивать оскорбления с крыши своего жилища. После этого он взял в руки нож, вышел на улицу и в ходе конфликта нанес удар молодому человеку. Позднее он скончался в больнице.

Толпа, увидев это, набросилась на российского гражданина и жестоко его избила. Прибывшие на место происшествия полицейские не дали свершиться самосуду. Сейчас жизни россиянина ничего не угрожает.

По данным СМИ, ранее Макеев нападал на детей и пожилых женщин в России и снимал это на видео. Он состоял на учете у психиатра.