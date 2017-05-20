В Москве автомобиль после ДТП упал в реку Яуза

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В Москве два легковых автомобиля столкнулись друг с другом. В результате один из них вылетел с дороги и упал в реку Яуза. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет.

Два легковых автомобиля Toyota и Kia столкнулись друг с другом в центре Москвы. В результате один из них упал в реку Яуза. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел в районе дома №13 на набережной Академика Туполева. По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет.