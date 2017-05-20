Хасан Роухани победил на выборах президента Ирана

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Действующий президент Ирана Хасан Роухани победил на выборах главы государства. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Абдольреза Рахмани Фазли. За Роухани проголосовали 57% избирателей.

Победу на выборах президента Ирана одержал действующий глава государства Хасан Роухани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел страны Абдольрезу Рахмани Фазли.

По его словам, Роухани, избранный на второй президентский срок, заручился поддержкой 23,549 миллиона избирателей, то есть, 57% проголосовавших. Его основным соперником был бывший генпрокурор страны Эбрахим Раиси. Он получил 15,786 миллиона голосов (38,5%). Всего обработано 41,220 миллиона бюллетеней.

Для победы в первом туре кандидату было необходимо набрать более 50% голосов.

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