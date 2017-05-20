Путин поздравил Роухани с победой на выборах президента Ирана

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Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему иранскому коллеге Хасану Роухани. Ранее стало известно, что действующий президент Ирана одержал победу на выборах главы государства.

Президент России Владимир Путин поздравил иранского лидера Хасана Роухани с победой на президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава Российского государства подтвердил готовность к продолжению активной совместной работы по дальнейшему развитию российско-иранского партнёрского сотрудничества как по двусторонней, так и международной повестке дня", - отмечается в сообщении.

Кроме того, российский лидер выразил уверенность в дальнейшей успешной реализации договорённостей, которые, в частности, были достигнуты в ходе недавнего визита Роухани в Россию, "в интересах дружественных народов двух стран, в русле усилий по поддержанию стабильности и безопасности на Ближнем и Среднем Востоке и в мире в целом".

Ранее министр внутренних дел Ирана Абдольреза Рахмани Фазли сообщил о победе Роухани на выборах президента страны. Действующий глава государства набрал 57% голосов. За его основного оппонента - бывшего генпрокурора страны Эбрахима Раиси, - проголосовали 38,5% избирателей.