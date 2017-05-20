В результате падения автомобиля в Яузу пострадали четверо

Теги: автомобиль Происшествие москва дтп

Четыре человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы, которое завершилось падением автомобиля в реку Яуза. Среди них - двое детей. При этом серьезных травм никто не получил.

В центре Москвы в результате серьёзной аварии автомобиль упал в реку. Четыре человека пострадали, в том числе двое детей, сообщает "ТВ Центр".

Столкновение произошло на набережной академика Туполева. По словам очевидцев, девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. Две машины перед зеброй остановились, а третья - Toyota - похоже, ехала слишком быстро. Пытаясь уйти от столкновения, она врезалась в Kia. От сильного удара иномарка улетела в Яузу.

На место прибыли медики, сотрудники полиции и спецслужбы. В тонущем авто находился мужчина с двумя детьми. Всем им помогли выбраться, серьезных травм никто не получил.

Читайте также:

В Москве автомобиль после ДТП упал в реку Яуза