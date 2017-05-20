В Москве прошел форум "Одаренные дети"

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В российской столице завершился 20-й Международный форум "Одаренные дети". Победителей ждали награды. В состав жюри вошли руководители творческих союзов, заслуженные деятели культуры, художники и артисты.

В Москве наградили победителей Международного форума "Одаренные дети". Он прошел уже в 20 раз, сообщает "ТВ Центр".

Конкурс организуется в три этапа. В программе 20 номинаций. Участники должны были подготовить музыкальные и театральные номера, написать эссе на заданную тему или нарисовать плакаты. В жюри вошли руководители творческих союзов, заслуженные деятели культуры, художники и артисты. Главная задача форума - поиск и поддержка одаренных детей со всей страны.