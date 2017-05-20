Ресин оценил строительство храма в честь святителя Димитрия

Советник мэра и патриарха Владимир Ресин 20 мая проинспектировал ход строительства церкви в честь святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Этот храмовый комплекс начали возводить два года назад.

На юго-востоке Москвы строят церковь в честь святителя Димитрия, митрополита Ростовского, сообщает "ТВ Центр".

Ход работ в субботу осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин. Храмовый комплекс начали возводить два года назад - в день обретения мощей святителя Димитрия. Церковь рассчитана на 400 прихожан. Уже готовы кирпичные стены. В ближайшее время начнут прокладывать инженерные коммуникации.

Рядом строится дом причта. Кроме того, параллельно ведётся благоустройство прилегающего к храму парка. Там появятся детская площадка и скамейки.