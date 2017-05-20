Порошенко заявил об отправке "красавцев-танков" Т-80 в Донбасс

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Украина усилит свои подразделения у линии соприкосновения в Донбассе танками Т-80, заявил президент этой страны Петр Порошенко. В настоящий момент в распоряжении украинских Вооруженных сил может находится около 20 танков Т-80.

Киев усиливает свои подразделения в Донбассе у линии соприкосновения. Для этого туда отправлена очередная партия танков, о чем написао президент Украина Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена Высокомобильным десантным войскам Украины на передовую!", - отметил украинский лидер.

Как передает ТАСС, в настоящий момент в распоряжении украинских Вооруженных сил может находится около 20 танков Т-80. Особенностью этой машины является газотурбинная силовая установка.

В 2015 году минская контактная группа договорилась об отводе танков и минометов от линии соприкосновения в Донбассе. Эта встреча стала дополнением к комплексу мер по выполнению минских соглашений. Первые два пункта договоренностей предусматривают полное прекращение огня и отвод артиллерии калибра 100 миллиметров и более. Однако Киев продолжает использовать танки для провокаций и обстрелов населенных пунктов самопровозглашенных ЛНР и ДНР, что зафиксировано, в том числе, наблюдателями ОБСЕ.

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