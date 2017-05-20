Украина ввела пошлины на шоколад из России

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Межведомственная комиссия по международной торговле Украины установила пошлину в размере 31,33% на ввозимые из России шоколад и другие продукты, которые содержат какао. Срок ее действия установлен на пять лет.

На Украине межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) установила пошлину в размере 31,33% на ввозимые из России шоколад и другие продукты, содержащие какао, передает ТАСС.

Пошлину начнут взимать через 30 дней. Срок ее действия установлен на пять лет. Это решение было принято после расследования, проведенного в 2015 году. В МКМТ узнали, что с 2013 по 2015 годы имел место демпинговый импорт кондитерских изделий из России, содержащих какао.

В результате в ведомстве решили, что украинскому рынку кондитерских изделий был причинен ущерб. В частности, почти на 8% в стране сократились объемы производства шоколадных изделий, а продажи этой продукции на внутреннем рынке снизились почти на 21%.

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