Лавров опроверг сообщения об обсуждении отставки главы ФБР с Трампом

Теги: Политика сша лавров трамп

Глава МИД России Сергей Лавров опроверг сообщения СМИ о том, что он обсуждал с президентом США Дональдом Трампом отставку директора ФБР Джеймса Коми. По его словам, эта тема вообще не затрагивалась во время встречи с главой Белого дома.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг информацию СМИ о том, что он обсуждал отставку главы ФБР Джеймса Коми с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы эту тему вообще не затрагивали", - сказал глава МИД России.

Ранее Лавров уже высказывался на тему возможной беседы с Трампом о судьбе Коми. 14 мая он опроверг эту информацию в эфире "Первого канала", передает ТАСС. "Это не наш вопрос, это его [Трампа] прерогатива", - подчеркнул он.

9 мая Дональд Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми. Такое решение он мог принять по совету генерального прокурора США, а также его заместителя. Они объясняли это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Спустя день Трамп провел встречу с Сергеем Лавровым в Белом доме.

Читайте также:

Трамп встретился с кандидатами на пост главы ФБР

Трамп: встреча с Лавровым была очень успешной

Трамп анонсировал скорый выбор нового главы ФБР