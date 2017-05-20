Мутко отказался жаловаться на тренера "Зенита" за критику в свой адрес

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Вице-премьер России Виталий Мутко не будет обращаться в комитет по этике РФС из-за критических заявлений, которые себе позволил в его адрес главный тренер "Зенита" Мирча Луческу. По его словам, на эмоции реагировать не надо.

Вице-премьер России, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что не будет обращаться в комитет по этике организации в связи с критическими заявлениями, прозвучавшими в его адрес со стороны главного тренера "Зенита " Мирчи Луческу.

По словам Мутко, это "все эмоции, футбол", на которые не надо реагировать. "Я не вижу в его высказываниях ничего такого, из-за чего можно обращаться в комитет по этике", - приводит слова главы РФС ТАСС.

Ранее Луческу заявил, что футбольные арбитры в России могут находиться под влиянием главы РФС. До этого он часто обвинял судей в предвзятости к его команде.

В настоящий момент петербургский "Зенит" ведет борьбу с московским ЦСКА за второе место в чемпионате России, которое даст команде право выступить в сезоне 2017/18 в Лиге чемпионов. В настоящий момент петербуржцы идут на третьем месте, отставая от армейцев на одно очко. 21 мая состоится последний 30 тур в текущем сезоне РФПЛ. ЦСКА сыграет дома с "Анжи", а "Зенит" отправится в Москву на матч с "Локомотивом".