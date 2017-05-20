Россия подала в ВТО иск из-за постоянных санкций со стороны Украины

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Россия направила в орган по разрешению споров ВТО запрос на проведение консультаций из-за с постоянно вводимых Украиной санкций против нашей страны. Об этом рассказал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

Россия направила запрос на проведение консультаций в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) из-за постоянно вводимых Украиной санкций против Москвы. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, передает ТАСС.

По его словам, Украина, начиная с 2014 года, постоянно вводит ограничения, запреты, особые требования и процедуры в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке и в отношении транзита через эту страну.

Орешкин добавил, что некоторые из этих мер не просто не защищают украинскую экономику, а, напротив, создают для нее дополнительные проблемы. "Более того, число антироссийских мер, их характер, охват подпадающих под ограничения отраслей свидетельствуют о том, что Украина системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли, другие нормы международного права", - отметил глава МЭР.

Запрос на проведение консультаций в ВТО является первой процедурой в рамках подачи иска в организацию. Согласно процедурам ВТО, в течение двух месяцев должны быть проведены консультации с правительством Украины для поиска взаимоприемлемого решения сложившейся ситуации.

"В случае, если консультации не принесут ожидаемого результата, мы имеем право начать вторую стадию спора - передачу дела на рассмотрение третейской группы", - отметил глава Минэкономразвития России.

Ранее Орешкин провел двустороннюю встречу с главой ВТО Роберту Азеведу в рамках встречи министров торговли стран АТЭС.

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