В пожаре в квартире на северо-западе Москвы погиб человек

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Один человек погиб, еще одного удалось спасти при пожаре в квартире жилого дома на северо-западе Москвы. Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров.

На северо-западе Москвы в квартире жилого дома на улице Тимирязевская, дом №10/12 произошел пожар. В результате происшествия погиб один человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службe столичного ГУ МЧС.

Там отметили, что возгорание произошло на площади 15 квадратных метров. Горели личные вещи и мебель. Одного пострадавшего удалось спасти.

Пожар был ликвидирован в 18:46 по московскому времени.