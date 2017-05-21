В подмосковном Лыткарине произошел крупный пожар на складе

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В подмосковном Лыткарине произошло возгорание двухэтажного здания склада. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание. Информации о пострадавших нет.

В подмосковном Лыткарине загорелось двухэтажное здание склада. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

"В 03:51 по московскому времени в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России поступила информация о пожаре по адресу город Лыткарино, улица Парковая, дом 9", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

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