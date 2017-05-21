В Госдуме назвали шантажом заявление о расследовании в отношении Поклонской

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Вице-спикер Государственной Думы Владимир Васильев заявил, что заявление замглавы российского отделения Transparency International Ильи Шуманова о проведении расследования в отношении депутата Натальи Поклонской может быть расценено как шантаж.

Заявление замглавы российского отделения Transparency International Ильи Шуманова о расследовании в отношении экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской может расцениваться как шантаж. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на вице-спикера Госдумы Владимира Васильева.

Ранее Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку российского отделения Transparency International и Фонда борьбы с коррупцией. После этого Шуманов написал в своем Facebook: "Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору".

"Если депутат видит, что есть вопросы к деятельности какой-либо организации, он вправе инициировать расследование, это его полномочия, которые защищены законом России. Такого рода высказывания в адрес представителя власти, который исполняет свои полномочия, абсолютно недопустимы, и могут быть оценены как шантаж", - заявил Васильев.

По его словам, сообщение Шуманова также могут расценить как "угрозы в адрес политика". Васильев подчеркнул, что представителям иностранных организаций следовало бы изучить российское законодательство и с уважением к нему относиться.

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