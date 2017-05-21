Мексиканцы потребовали депортировать избитого россиянина

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Жители Мексики создали петицию с требованием выслать из страны россиянина Алексея Макеева за демонстрацию ненависти к мексиканцам. Ее подписали более 7,7 тысячи человек, при требуемых 10 тысячах голосов.

Мексиканцы потребовали выслать из страны россиянина Алексея Макеева. Соответствующая петиция была размещена на сайте Change.org. По состоянию на 10:50 документ подписали 7,7 тысячи человек, при необходимых 10 тысячах голосов.

В субботу группа жителей Канкуна попыталась линчевать Макеева. Горожане оказались недовольны тем, что россиянин с осени 2016 года выкладывал в Сеть видеоролики с оскорблениями в адрес мексиканцев, в том числе женщин и детей.

Толпа пришла к дому интернет-хулигана. Тот, в свою очередь, начал выкрикивать оскорбления с крыши своего жилища. После этого он вышел на улицу с ножом и в ходе конфликта нанес удар молодому человеку. Позднее пострадавший скончался в больнице. Толпа, увидев это, набросилась на российского гражданина и жестоко его избила. Прибывшие на место происшествия полицейские не допустили самосуд.

Местные СМИ сообщили, что Макеев нападал на детей и пожилых женщин и снимал это на видео. Он состоял на учете у психиатра.