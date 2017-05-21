Путин поздравил полярников с профессиональным праздником

Теги: Политика путин арктика поздравление

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Росгидромета и всех российских полярников с профессиональным праздником. Глава государства отметил рост присутствия России в арктическом регионе, и оценил вклад полярников в развитие международного сотрудничества в изучении Арктики.

Президент России Владимир Путин поздравил с днем полярника коллектив Росгидромета и всех российских представителей профессии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам главы государства, этот день - день признания заслуг представителей многих профессий, которые посвятили свою жизнь освоению Арктики и Антарктики. Путин отметил вклад в прославлении России как великой полярной державы многих поколений мужественных и сильных духом людей.

"Важно, что сегодня вы достойно продолжаете замечательные традиции своих предшественников, наращиваете российское присутствие на Белом континенте и в арктических широтах, деятельно участвуете в изучении этих перспективных регионов. И конечно, ценен ваш вклад в укрепление международного сотрудничества, в реализацию совместных проектов по сохранению уникальных природных ресурсов Арктики и Антарктики", - говорится в телеграмме президента.

Глава государства напомнил, что текущий год объявлен годом экологии, и работа полярников будет иметь особое значение. Путин пожелал полярникам успехов и воплощения планов.