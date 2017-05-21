Поклониться мощам Николая Чудотворца в Москве можно будет уже в понедельник

Теги: Общество италия религия церковь москва

Москва с нетерпением ждет прибытия одной из величайших святынь христианства – мощей Николая Чудотворца. Чтобы прикоснуться к чуду и попросить у святого помощи, в столицу уже приехали миллионы паломников со всей страны. Это событие - историческое, реликвия впервые покидает итальянскую базилику, где хранилась почти тысячу лет.

В католической базилике Бари – православный молебен. Итальянский город, девять веков хранивший мощи Николая Чудотворца, впервые расстанется с частицей святыни, отметил "ТВ Центр". Ее отправят на временное хранение в Россию. Событие историческое для христианского мира.

Сонм архиереев совершил божественную литургию на мощах святителя Николая. Мир Ликийских называют самым почитаемым в православном мире святым. Иконописные образы Николая есть в каждом храме. В его честь названо множество церквей.

Мощи святителя были привезены в Бари в 1087 году. Барийские моряки тогда фактически выкрали их из древнегреческих Мир. Для хранения мощей в Бари папским указом была построена базилика, а сами мощи были помещены под трёхтонную мраморную плиту, откуда их извлекали лишь однажды, на время реконструкции храма. Но о том, чтобы реликвию вывезли за пределы Бари и речи не шло. Католическая церковь отказывалась отделять даже небольшую частицу от мощей. Так что нынешнее временное перенесение святыни – историческое и для православных и для католиков событие.

"Событие, которого мы с нетерпением ожидаем, стало возможно благодаря личной встрече между патриархом Кириллом и Папой Римским Франциском. Именно тогда Патриарх обратился с таким предложением. Можно, без преувеличения сказать, что святитель Николай - самый почитаемый на Руси Святой", - заявил митрополит Волоколамский Илларион.

"Одна русская проповедь XIV века называет наш город – счастливый Бари. Потому что именно этому городу выпала честь хранить мощи Святого Николая. И эта фраза даже легла в основу нашей народной песни. Мне кажется, что мощи святого – это великий дар Господа. И это дар обеим нашим странам", - рассказал архиепископ Бари Франческо Катуччи.

Чтобы поделиться с православным миром возможностью поклониться святыне, итальянские ученые провели настоящую хирургическую операцию. В небольшое отверстие в мраморной плите было опущено специальное оборудование для малоинвазивных вмешательств, с помощью которого от мощей было отделено девятое левое ребро Святого. И это особенный знак, говорят верующие. Ведь эта часть скелета расположена ближе всего к сердцу. Российские мастера, в свою очередь, проделали ювелирную работу. В софринских мастерских был изготовлен специальный ковчег весом более 30 килограммов. Мощи помещены в него под пуленепробиваемое стекло, надёжно защищены от любых повреждений. С праздничными молитвами реликвию вынесли из Базилики. Специальным рейсом она отправится в российскую столицу.

В Храме Христа Спасителя им можно будет поклониться уже в понедельник, 22 мая, а 13 июля ковчег перевезут в Александро-Невскую лавру Санкт-Петербурга, где он пробудет еще две недели, чтобы каждый верующий смог лично прикоснуться к чуду.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра", Италия, Бари