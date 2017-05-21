Несколько районов Якутии эвакуировали из-за паводков

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Жителей сразу нескольких районов Якутии эвакуируют из-за усиления паводка. За сутки уровень воды в реке Колыма поднялся на 5 метров и вплотную приблизился к критической отметке.

Из-за угрозы новых подтоплений в Омской области усилили группировку МЧС, отметил "ТВ Центр". Мониторинг ситуации ведется постоянно, в том числе с помощью беспилотников. Специалисты обследуют состояние дамб и при необходимости укрепляют защитные сооружения. Организована работа пунктов временного размещения.

В Тюменской области ликвидируют последствия сильнейшего паводка. Там, где вода уже сошла, спасатели приступили к восстановительным работам. В свои дома уже начали возвращаться первые жители. В целях профилактики заболеваний туда направлены бригады врачей.