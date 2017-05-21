В массовом забеге в Москве приняли участие 20 тысяч человек

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Массовый забег по всей России. В масштабной акции в воскресенье приняли участие 10 городов. В их числе Владивосток, Казань, Санкт-Петербург и, конечно же, Москва.

В столице на старт вышли 20 тысяч человек, рассказал "ТВ Центр". Это профессиональные бегуны и просто любители спорта. Организаторы подготовили дистанции на выбор: от трёх до двадцати одного километра. Но расстояние, говорят участники, не ощущаешь, когда бежишь по такому живописному маршруту. На пути – Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя и Кремль. В связи с полумарафоном многие улицы и набережные в центре Москвы были перекрыты.