В штаб националистов в Киеве бросили гранату
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Россия подала иск против Украины во Всемирную торговую организацию. Он касается ограничений в сфере поставок товаров и запрета на аккредитацию журналистов. По мнению Москвы, таким образом Киев нарушает свои международные обязательства.
А в украинской столице этой ночью прогремел взрыв, рассказал "ТВ Центр". Неизвестные бросили боевую гранату в помещение организации "Конгресс украинских националистов". В результате инцидента жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.