Моряки Тихоокеанского флота отметили свой праздник на боевом посту

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В России отмечается День Тихоокеанского флота. Профессиональный праздник моряки встретили на боевом посту. Корабли регулярно участвуют в тренировках и учениях. На борту одного из них побывала собственный корреспондент "ТВ Центра".

"Адмирал Трибуц" находится в постоянной боевой готовности, отметил "ТВ Центр". В любой момент большой противолодочный корабль готов выйти в море и выполнять боевые задачи. Командир даже в праздник держит на контроле личный состав. Артем Колпащиков уже два года задает курс и экипажу и кораблю. Выпускник Тихоокеанского морского института – самый молодой среди командиров кораблей первого ранга. Всего-то в 32 года встал за штурвал.

"Очень большая ответственность. Очень серьезная должность. Требует постоянного к себе самоконтроля, повышенного внимания, потому что за моей спиной находится весь экипаж. Надо сделать так, чтобы все задачи, которые поставлены кораблю, были выполнены", - рассказал командир большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" Артем Колпащиков.

Тихоокеанская флотилия отмечает 286 лет со дня образования, а значит в этот день у экипажа совсем не боевые задачи: концерты, долгожданный выход в увольнение и конечно праздничный обед. По кораблю раздается аппетитный запах еды. В огромных скороварках уже томится бульон для борща.

В главной базе Тихоокеанского флота праздничная атмосфера. Оркестр выдает торжественные марши. Моряки в парадной форме, и даже корабли в этот день при параде. Эту годовщину тихоокеанская флотилия встречает с немалыми успехами. За зимний период экипажи кораблей, судов и подводных лодок выполнили более 100 тактических учений. Отработали навыки артиллерийских и торпедных стрельб, бомбометаний, минных постановок. И сейчас профессиональный праздник отряд кораблей в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и танкера "Печенга" встречает в дальнем океанском походе.

"Флот это призвание. Моряк должен находится в море. Это для него второй дом после семьи", - сказал инженер зенитно-ракетной батареи большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" Олег Ненов.

Тем временем, помимо боевых, защитники морских рубежей отрабатывают и совсем другие навыки. Гонка на ялах – уже традиционное соревнование ко Дню флота. Молодых военнослужащих, тех, кто призвался прошлой осенью, и только первый раз сел за весла, обучают опытные наставники. Ведь военные моряки должны знать премудрости управления не только крейсерами, но и небольшими шлюпками.

"В каждом спорте есть свои хитрости. Но в этом их очень много. И если ты их знаешь, то ты и побеждаешь. Что мы сегодня и планируем сделать", - рассказал заместитель командира электромеханической боевой части по работе с личным составом большого противолодочного корабля "Виноградов" Игорь Ворежонков.

Гонка на кубок главнокомандующего Тихоокеанским флотом открыла серию заездов на ялах. Экипажи кораблей и подводных лодок будут проходить регулярные тренировки в течение всего сезона.

Совсем скоро у моряков Тихоокеанского флота начинается период обучения. Корабли отшвартуются от владивостокского причала и примут участие в десятках крупномасштабных учений, в том числе и международных. А также продолжат выполнять задачи боевых служб в мировом океане.

Ольга Скрипникова Сергей Дробышев Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток