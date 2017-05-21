Куба назвала нелепым поздравление от Трампа с Днем независимости

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380 миллиардов долларов – именно на такую сумму Вашингтон и Эр-Рияд заключили контракты. Почти треть из них приходится на поставку вооружений.

Оборонная сделка с Саудовской Аравией стала крупнейшей в истории Штатов, отметил "ТВ Центр". Дональд Трамп посетил Саудовскую Аравию в рамках своего первого международного турне. Президент и госсекретарь США Рекс Тиллерсон даже приняли участие в традиционном "танце мечей".

Уже в понедельник Трамп прилетит в Израиль. По данным зарубежных СМИ, глава США поселится в номере-бомбоубежище. Помимо 10 тысяч полицейских охранять американского лидера будут роботы.

Даже находясь в другой части планеты, Трамп продолжает провоцировать скандалы в новом свете. Накануне он поздравил кубинцев с Днём независимости. В Гаване это вызвало недоумение, ведь праздник в республике отмечают 1 января, в день победы Кубинской революции. Высказывания Трампа назвали нелепыми и обвинили американского лидера в плохом знании истории.